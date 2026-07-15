السيجومي: تفكيك عصابات استدرجت سائقي "التاكسي" وسلبتهم تحت التهديد بالأسلحة البيضاء

تمكن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي من تفكيك عدة عصابات إجرامية خطيرة، تخصصت في استدراج سائقي سيارات الأجرة الفردية "التاكسي" وسلبهم تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء، وذلك إثر سلسلة من الأبحاث والتحريات الأمنية.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أفراد هذه العصابات كانوا يعمدون إلى استيقاف سيارات الأجرة والتظاهر بأنهم حرفاء، قبل أن يطلبوا من السائقين نقلهم إلى جهة الملاسين. وبمجرد الوصول إلى أماكن معزولة، يشهرون أسلحة بيضاء في وجوه الضحايا ويجردونهم من عائداتهم المالية وهواتفهم الجوالة، ثم يفرون مستغلين معرفتهم بالمنطقة.وانطلقت الأبحاث إثر شكاوى متكررة تقدم بها عدد من سائقي سيارات الأجرة، حيث باشرت الوحدات الأمنية تحريات ميدانية وفنية مكثفة، مكنت من تحديد هويات أفراد العصابات ونصب كمائن محكمة أسفرت عن إيقاف العناصر الرئيسية.كما تم خلال العملية حجز عدد من الأسلحة البيضاء المستعملة في عمليات السلب، واسترجاع جزء من الهواتف الجوالة والمبالغ المالية المنهوبة لإعادتها إلى أصحابها.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، وفتح قضايا عدلية في شأنهم من أجل، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين وإحالتهم على أنظار العدالة.