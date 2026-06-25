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الجبل الأحمر: إصابة رئيس فرقة الشرطة العدلية بالعمران خلال مطاردة عنصر إجرامي خطير

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 20:16 قراءة: 0 د, 35 ث
      
علمت باب نات أن رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران تعرض إلى إصابة بليغة على مستوى الساق أثناء أداء واجبه المهني، وذلك خلال عملية مطاردة أمنية مشددة لعنصر إجرامي مصنف "خطير جداً" في جهة الجبل الأحمر بالعاصمة.

ووفقاً للمعطيات الأولية، فإن العملية الميدانية جاءت في إطار حملة تمشيط وتعقب تشنها الوحدات الأمنية للإطاحة بالمنحرفين والمفتش عنهم. وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تم تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية الخطيرة بالمنطقة.


وأثناء محاولة إلقاء القبض عليه، أبدى المشتبه به مقاومة عنيفة وحاول الفرار، مما دفع رئيس فرقة الشرطة العدلية إلى مطاردته شخصياً، وأسفرت المواجهة عن تعرض المسؤول الأمني لإصابة بليغة استوجبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
علما أنه تم القبض في الأخير على العنصر الاجرامي...
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20:16 - الجبل الأحمر: إصابة رئيس فرقة الشرطة العدلية بالعمران خلال مطاردة عنصر إجرامي خطير
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