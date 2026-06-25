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الدورة الدولية أستانا 2026 للتايكواندو (اليوم الأول) - المنتخب التونسي يحرز ست ميداليات من بينها ذهبية واحدة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 20:39 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أحرزت عناصر المنتخب التونسي للتايكواندو ست ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و3 برونزية) خلال اليوم الأول من منافسات الدورة الدولية "أستانا 2026" بكازاختسان المصنفة درجة أولى "G1" لفئتي الأكابر والكبريات.

وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة وفاء المسغوني في وزن أقل من 62 كلغ بينما تحصل على الميداليتين الفضيتين فراس القطوسي في وزن أقل من 87 كلغ وفارس البوجميعي في وزن أقل من 68 كلغ.


اما الميداليات البرونزية فقد عادت لكل من عهود بن عون في وزن أقل من 53 كلغ وأيوب الجندوبي في وزن أقل من 54 كلغ ومحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كلغ بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة خلال المنافسات حالت دون مواصلته مشواره نحو الدور النهائي حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للجامعة.
وتقام الدورة الدولية "أستانا 2026" بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات العالمية على غرار كوريا الجنوبية، إيران، تركيا، كازاخستان، أوزبكستان وروسيا.
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