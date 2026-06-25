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وفد تونسي يؤدي زيارة استكشاف لفرص الاستثمار والتجارة في السوق السنغالية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 20:42 قراءة: 0 د, 56 ث
      
يؤدي وفد تونسي، يترأسه المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مراد بلحسن، زيارة استكشافية إلى السنغال.

وتهدف الزيارة، وفق ما ورد اليوم الخميس على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، إلى عقد لقاءات مع الاطراف السنغالية المعنية والاطلاع عن كثب على الأوضاع الميدانية، قصد استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها السوق السنغالية، ولاسيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وبقية القطاعات ذات الصلة.


وفي هذا الإطار، تم يوم أمس، استقبال الوفد مرفوقا بسفير تونس بالسنغال رشيد السعيداني، من قبل وزير الصناعة والتجارة السنغالي "سيرين غيي ديوب"، الذي أثنى على هذه المبادرة، مؤكدا أنها من شأنها الاسهام في وضع إطار عملي لتجسيم المحاور الكبرى للتعاون التونسي السنغالي.


كما كان للوفد لقاءات مع مسؤولين سنغاليين رفيعي المستوى بوزارتي الفلاحة والصيد البحري، الى جانب اجتماعات مع عدد من المديرين العامين ورؤساء الهياكل الاقتصادية والاستثمارية، على غرار الوكالة السنغالية للنهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمارات والمشاريع الكبرى، فضلا عن ممثلين عن منظمات الأعراف، من بينها الكنفدرالية الوطنية لأرباب الأعمال في السنغال والمجلس الوطني للأعراف.

ويضم الوفد التونسي، ممثلين عن المركز الفني للصناعات الغذائية، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى جانب مشروع "قوافل" المموّل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.

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