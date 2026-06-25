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قبلي: انطلاق دراسات توسعة قسم القلب واحداث قاعة للقسطرة بالمستشفى الجهوي وعرضها على اللجنة الداخلية للبناءات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 20:09 قراءة: 1 د, 15 ث
      
تم يوم امس الاربعاء، عرض دراسات توسعة قسم القلب واحداث قاعة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بقبلي على اللجنة الداخلية للبناءات بمركز الولاية والمصادقة عليها لتعيين المهندسين المصمّمين، في حين تتم متابعة مشروع احداث وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي من طرف إدارة البناءات على مستوى وزارة الاشراف، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

واكد المكني في تصريح لصحفي "وات" ان قرار وزير الصحة المتعلق بالانطلاق في الدراسات لانجاز مشروعي توسعة قسم القلب واحداث قاعة للقسطرة بالمستشفى الجهوي باعتمادات تقدر بـ 3 ملايين دينار واحداث وحدة للتصوير الطبي بالرنين المغناطيسي بذات المؤسسة الصحية بكلفة تقدر بـ 4 فاصل 5 مليون دينار، يمثل مكسبا هاما للقطاع الصحي بالجهة باعتبار ان ولاية قبلي تفتقر الى هاتين الخدمتين سواء في قطاع الصحة العمومية او في القطاع الخاص.


ولفت الى ان المشروعين مهمين لتطوير القطاع الصحي تكريسا لاستراتيجية الوزارة الرامية لتحقيق النفاذ العادل لكافة المواطنين للقطاع الصحي وتقريب الخدمات من المرضى بمختلف مناطق البلاد وخاصة بالمناطق الداخلية، وثمّن النقلة النوعية التي يشهدها القطاع بالجهة سواء من ناحية دعم البنية التحتية او التعزيز بالاطار الطبي المختص.


وذكر بان الجهة الصحية بقبلي تضم طبيبين في اختصاص التصوير الطبي الى جانب طبيبين جامعيين في اختصاص امراض القلب، وهو ما من شانه الإسراع في تفعيل المشروعين المذكورين حال الانتهاء من عملية الإنجاز واستكمال تجهيزهما، ما من شانه ان يقرب الخدمة من المواطنين ويسرع في عمليات التكفل بالمرضى سواء في عملية التصوير بالرنين المغناطيسي او في حالات الإصابة بالجلطات القلبية التي يتم التعامل معها حاليا عن طريق تطبيقة "نجدة. تي ان" في حين يمكن مستقبلا التكفل المباشر بالمريض على عين المكان وبمزيد من السرعة.
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