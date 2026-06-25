النفطي يلتقي سفير المجر بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس بمقر الوزارة، سفير المجر بتونس"لايوس ميل" الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.وخلال اللقاء، أشاد النفطي بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس والمجر سنة 1956، مستحضرا بعض المواقف المبدئية التي شكّلت علامات مضيئة في سياستهما الخارجية، وفق بلاغ إعلامي للوزارة.وأكد الوزير حرص الجانبين على مزيد تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على جميع الأصعدة، لا سيما في ميادين التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعليم العالي والبحث العلمي.كما تمّ التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرفع، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على قاعدة احترام السيادة الوطنية والندية والمصالح المشتركة.من جانبه، أعرب السفير عن شكره للسلطات التونسية لما حظي به من دعم طيلة فترة عمله بتونس، مؤكداً رغبة بلاده في مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع تونس في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بناء على المبادئ والقيم الفضلى التي يتقاسمها الجانبان.