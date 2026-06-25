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بنزرت: إقرار تنظيم حملات جهوية للفحص الفني العرضي للعربات وتسجيل الدراجات النارية بداية من شهر جويلية المقبل

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 21:18 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تقرّر في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة المرورية ببنزرت، الملتئم اليوم الخميس بمقر الولاية، تنظيم سلسلة حملات جهوية للفحص الفني العرضي للعربات ولتسجيل الدراجات النارية، وذلك بداية من شهر جويلية المقبل وحتى نهاية السنة الجارية، وفق ما أعلنته ولاية بنزرت على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"

   وبيّن رئيس اللجنة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على أشغال الاجتماع، أنّ هذه الحملات تهدف إلى حثّ مستعملي الدراجات النارية للتقدم لمصالح الوكالة الفنية لتسجيل دراجاتهم والحصول على البطاقة الرمادية، وإلى التأكد من سلامة تجهيزات العربات ومطابقتها للشروط الفنية للجولان طبقا للأمر 148 المؤرخ في 24 جانفي سنة 2000 والمتعلق بإجراءات وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.


  وشدّد  الوالي على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة مستعملي الطريق من جميع الفئات العمرية والاجتماعية وخاصة فئة الشباب، مع التأكيد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل الادارية والفنية والأمنية والمتدخلين لتطبيق القانون من أجل الحد من المخالفات المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.  
 ووفق نفس المصدر، قدّمت المديرة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري، جيهان عمراني، عرضا مرئيّا مفصّلا تضمن إحصائيات دقيقة  حول تحديد أصناف الدراجات النارية المستهدفة، والتعريف بالشروط القانونية والترتيبية للحصول على رخص السياقة الخاصة بها، بالإضافة إلى توضيح أصناف هذه الرخص والوثائق المطلوبة لضمان قانونية جولانها وسلامة مستعمليها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الفحص الفني العرضي الدوري للعربات لضمان سلامتها وجاهزيتها الفنية.  

  ونظرت الجلسة أيضا في مجمل التدابير والاجراءات العملية المستوجبة من قبل مصالح اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية  لمعالجة النقاط السوداء للحوادث، وتلافي النقائص والاخلالات المتعلقة بالبنية التحتية، ومنها خاصة التسريع في التشوير الافقي وإصلاح وصيانة العلامات المرورية والإشارات الضوئية، وإخلاء الأرصفة من الإستغلال العشوائي، وإصلاح الانارة العمومية، وتقليم الاشجار التي تحجب الرؤيا على الطرقات، ومعالجة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات القانونية وغيرها من التدخلات العاجلة.
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