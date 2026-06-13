منذر قفراش يوضّح بخصوص الاحتفاظ به

قال الناشط السياسي، منذر قفراش، اليوم السبت، إنه قد تم الاحتفاظ به لمدّة يوم واحد فقط، قبل أن تأذن النيابة العمومية بقابس بإطلاق سراحه.وأوضح في تصريح ل"الجوهرة أف أم"، أنه قد تم الاستماع إليه من قبل فرقة الشرطة العدلية بقابس بخصوص تبرعات تم جمعها لفائدة عائلات معوزة، حيث تم الاحتفاظ به ليوم واحد فقط وذلك في انتظار عرضه على النيابة العمومية والتي أذنت بإطلاق سراحه بعد تقديمه لكل الملفات التي تثبت سلامة معاملات الجمعية المرخص لها قانونيا.