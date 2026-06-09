غرفة شركات كراء السيارات تعبّر عن تخوّفها من خدمات السيارات الكهربائية في تونس

أكّد، وجود إقبال متزايد علىفي تونس، إلا أنّ شركات كراء السيارات ما تزال تتعامل بحذر مع هذا التوجه بسبب عدد من التحديات المرتبطة أساسا بـوأوضح المعاوي، خلال مداخلة على برنامجبإذاعة الديوان، أنّ قطاع كراء السيارات يضم أكثر منبأسطول يفوق، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات بدأت بالفعل في اقتناء سيارات كهربائية وهجينة قابلة للشحن، لكن الإقبال ما يزال محدودا.وبيّن أن أبرز الهواجس تتعلق بـعلى كامل تراب الجمهورية، متسائلا عن مدى قدرة الحريف على استعمال السيارة الكهربائية في مختلف المناطق، وخاصة عند التنقل إلىأو المناطق البعيدة التي قد لا تتوفر فيها نقاط شحن كافية.وأضاف أن التخوف لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل أيضاوالكفاءات الفنية القادرة على إصلاح هذا النوع من السيارات في آجال سريعة، خاصة وأن سيارات الكراء تمثل استثمارا يعتمد على الاستغلال اليومي.وأكد المعاوي أن شركات كراء السيارات تتابع باهتمام التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتثمن المجهودات التي يبذلهاوالموردون للتعريف بالسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن القطاع سيكون مطالبا مستقبلا بالتأقلم مع هذا التحول العالمي.وفي سياق آخر، حذر رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات منالتي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقترابوعودةوأوضح أن بعض الصفحات الإلكترونية تروّج لعروض كراء سيارات بأسعار منخفضة وغير واقعية، وتطلب من الحرفاء تحويل مبالغ مالية أو دفع تسبقات قبل الوصول إلى تونس، ليتفاجأوا لاحقا بعدم وجود سيارات أو بعدم إمكانية التواصل مع أصحاب تلك الصفحات.وأشار إلى أن الغرفة تتلقى سنويا عددا من التشكيات، خاصة خلال شهري، داعيا المواطنين والتونسيين بالخارج إلى التعامل حصريا معوالتثبت من مصداقية العروض قبل القيام بأي تحويل مالي.وشدد على أن الغرفة لن تتردد في اتخاذضد كل من يسيء إلى القطاع أو يستغل المواطنين عبر عمليات تحيل تمس بصورة