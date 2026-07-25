قص الماء قص الضو أحنا مع الرئيس، أبرز شعار عدد من أنصار مسار 25 جويلية أمام المسرح البلدي

تجمّع اليوم السبت 25 جويلية، عدد من أنصار مسار 25 جويلية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للتعبير عن تمسكهم بالمسار ومواصلة دعم رئيس الجمهورية قيس سعيد.ورفع عدد من المشاركين في هذا التحرك صورا لرئيس الجمهورية قيس سعيد كما رددوا عددا من الشعارات من أبرزها "قص الماء قص الضوء أحنا مع الرئيس" مؤكدين أن دعم الرئيس قيس سعيد متواصل وغير مشروط.