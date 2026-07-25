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مصر: إيداع المحامية المتهمة بقتل والدتها مستشفى للأمراض النفسية

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 21:17 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قررت جهات التحقيق في مصر إيداع المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل مستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية، لإجراء فحص طبي يحدد مدى سلامة قواها النفسية والعقلية.

ويأتي القرار بالتزامن مع مواصلة التحقيقات، بعدما سبق لقاضي التجديدات أن قرر حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامها بقتل والدتها المسنة وتقطيع جثمانها وإخفاء أجزائه داخل الشقة التي كانت تقيم فيها برفقتها.


وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من سكان عقار بمنطقة سيدي بشر قبلي في الإسكندرية، بشأن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق.


وبانتقال قوات الأمن إلى المكان، تبين أن الشقة مستأجرة لمحامية تقيم مع والدتها، وبعد استصدار الأذون القانونية وتفتيش المسكن، عُثر على أجزاء من جثمان الضحية موزعة داخل الشقة، بينها أجزاء داخل حقيبتي سفر، فيما وُجد الرأس داخل المجمد، بحسب ما أظهرته المعاينات الأولية.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية سكينا ومقصا يشتبه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

ووفقا للمعلومات الأولية المتداولة في التحقيقات، فإن الجيران كانوا قد لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وعندما استفسروا من المتهمة عن مصدرها، أفادت بأنها ناجمة عن طعام تركته لوالدتها، إلا أن استمرار الرائحة دفعهم إلى إبلاغ الشرطة، لتتكشف تفاصيل الجريمة.
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