المعهد الوطني للرصد الجوي:درجة إنذار كبيرة في الجنوب التونسي الاحد

يكون مجمل الجنوب التونسي، غدا الاحد، في درجة إنذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة.ويشمل التحذير، وفق خريطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ولايات توزر وقبلي ومدنين وقابس وتطاوين.ومن المتوقع ان يتميز الوضع الجوي،تبعا لذلك، بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار و تساقط محلي للبرد و رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كلم في الساعة في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.ويترتب عن ذلك محليا،وفق المعهد، اثارة للرمال والأتربة بالجنوب اضافة الى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي.