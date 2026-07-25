JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:40 Tunis

زينب المالكي تحرز جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن بطولتها للفيلم "كأن لم تكن"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a651f9a1c91b6.71666769_mhopgijqflnek.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 21:40 قراءة: 1 د, 23 ث
      
فازت الممثلة زينب المالكي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن أداءها المتميز في الفيلم التونسي "كأن لم تكن" (Looking for Ayda) للمخرجة سارة العبيدي، وفق ما اعلنه المركز الوطني للسينما والصورة مساء اليوم السبت.

وشارك الفيلم المذكور في مهرجان الدار البيضاء (المغرب) الذي اقيم في الفترة من 17 الى 24 جويلية الجاري.

أخبار ذات صلة:
أصل الحكاية‎...

ويواصل الفيلم اثر هذا التتويج مسيرته الناجحة في المحافل الدولية بعد عرضه العالمي الأول في مسابقة "آفاق السينما العربية"بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واستعداده للمشاركة المقبلة في مهرجان جوهانسبورغ السينمائي بجنوب إفريقيا، وفق المركز.


وشارك فيلم "كأن لم تكن" لسارة عبيدي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

ومثلت الافلام المشاركة،وعددها 27، أحدث الإنتاجات السينمائية العربية، وتوزعت على 12 فيلما روائيا ووثائقيا طويلا و15 فيلما روائيا ووثائقيا قصيرا، تعكس رؤى وتجارب متنوعة من مختلف أنحاء العالم العربي من بينها تونس والجزائر والمغرب وفلسطين والسعودية والعراق والأردن ومصر ولبنان.

ويمتد الفيلم التونسي "كأن لم تكن"، على 101 دقيقة ويروي قصة عايدة، امرأة في الأربعينيات من عمرها تعيش وحيدة في أحد أحياء تونس العاصمة وتعمل موظفة في مركز اتصال منذ سنوات.

ويتمثل عملها في بيع عروض رحلات سياحية لحرفاء أوروبيين عبر الهاتف وترديد نفس الجمل باللغة الفرنسية، وتتخذ اسم “كلارا” المستعار، باعتبارها مسؤولة عن العملاء في مركز الاتصال.

ويُعد هذا العمل السينمائي، الروائي الطويل الثاني في مسيرة مخرجته بعد ثلاثة أفلام قصيرة، وهو من بطولة كل من زينب المالكي ونور الهاجري ومحمد يحيى الجزيري ويسر قلعي وفاطمة الفالحي وسندس بلحسن.

وقدّم هذا الفيلم في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333504

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 جويلية 2026 | 10 صفر 1448
أول أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:34
16:16
12:33
05:19
03:35
أول أوسّو
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet42°
35° Babnet
الــرياح:
4.07 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-26
44°-29
33°-25
35°-23
32°-24
  • Avoirs en devises 23326,7
  • (24/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (24/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/07)     1213,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/07)   29495 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio