زينب المالكي تحرز جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن بطولتها للفيلم "كأن لم تكن"

فازت الممثلة زينب المالكي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن أداءها المتميز في الفيلم التونسي "كأن لم تكن" (Looking for Ayda) للمخرجة سارة العبيدي، وفق ما اعلنه المركز الوطني للسينما والصورة مساء اليوم السبت.وشارك الفيلم المذكور في مهرجان الدار البيضاء (المغرب) الذي اقيم في الفترة من 17 الى 24 جويلية الجاري.ويواصل الفيلم اثر هذا التتويج مسيرته الناجحة في المحافل الدولية بعد عرضه العالمي الأول في مسابقة "آفاق السينما العربية"بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واستعداده للمشاركة المقبلة في مهرجان جوهانسبورغ السينمائي بجنوب إفريقيا، وفق المركز.وشارك فيلم "كأن لم تكن" لسارة عبيدي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.ومثلت الافلام المشاركة،وعددها 27، أحدث الإنتاجات السينمائية العربية، وتوزعت على 12 فيلما روائيا ووثائقيا طويلا و15 فيلما روائيا ووثائقيا قصيرا، تعكس رؤى وتجارب متنوعة من مختلف أنحاء العالم العربي من بينها تونس والجزائر والمغرب وفلسطين والسعودية والعراق والأردن ومصر ولبنان.ويمتد الفيلم التونسي "كأن لم تكن"، على 101 دقيقة ويروي قصة عايدة، امرأة في الأربعينيات من عمرها تعيش وحيدة في أحد أحياء تونس العاصمة وتعمل موظفة في مركز اتصال منذ سنوات.ويتمثل عملها في بيع عروض رحلات سياحية لحرفاء أوروبيين عبر الهاتف وترديد نفس الجمل باللغة الفرنسية، وتتخذ اسم “كلارا” المستعار، باعتبارها مسؤولة عن العملاء في مركز الاتصال.ويُعد هذا العمل السينمائي، الروائي الطويل الثاني في مسيرة مخرجته بعد ثلاثة أفلام قصيرة، وهو من بطولة كل من زينب المالكي ونور الهاجري ومحمد يحيى الجزيري ويسر قلعي وفاطمة الفالحي وسندس بلحسن.وقدّم هذا الفيلم في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2025.