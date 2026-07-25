انفراج أزمة التونسيين العالقين بميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي

انفرجت أزمة المسافرين التونسيين العالقين فيالإيطالي، بعد تأجيل مغادرة سفينة تابعة لشركة الملاحة الإيطالية، التي كان من المقرر أن تنطلق، السبت 25 جويلية، على الساعة الثانية عشرة ظهرا.وكان سبب التأخير، وفق المعطيات المتداولة، عدم حصول السفينة على الترخيص اللازم من السلطات المختصة بميناء الوصول فيوبحسب آخر المستجدات، تم حل الإشكال، وأُبلغ المسافرون بأن السفينة ستغادر ميناء تشيفيتافيكيا على الساعة، بعد منحها ترخيصا استثنائيا من السلطات التونسية يسمح لها بالرسو في، حيث يُنتظر وصولهاحوالي الساعة الرابعة بعد الظهر.وأعاد هذا الحادث طرح التساؤلات بشأن أسباب التأخر في استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتأمين تشغيل الخط البحري المباشر بين، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج خلال الموسم الصيفي.المصدر: الجوهرة