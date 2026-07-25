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انفراج أزمة التونسيين العالقين بميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 22:33 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انفرجت أزمة المسافرين التونسيين العالقين في ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي، بعد تأجيل مغادرة سفينة تابعة لشركة الملاحة الإيطالية GNV، التي كان من المقرر أن تنطلق، السبت 25 جويلية، على الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وكان سبب التأخير، وفق المعطيات المتداولة، عدم حصول السفينة على الترخيص اللازم من السلطات المختصة بميناء الوصول في حلق الوادي.


وبحسب آخر المستجدات، تم حل الإشكال، وأُبلغ المسافرون بأن السفينة ستغادر ميناء تشيفيتافيكيا على الساعة الثامنة مساء، بعد منحها ترخيصا استثنائيا من السلطات التونسية يسمح لها بالرسو في ميناء حلق الوادي، حيث يُنتظر وصولها يوم الأحد 26 جويلية حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر.


وأعاد هذا الحادث طرح التساؤلات بشأن أسباب التأخر في استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتأمين تشغيل الخط البحري المباشر بين تشيفيتافيكيا وحلق الوادي، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج خلال الموسم الصيفي.
المصدر: الجوهرة
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