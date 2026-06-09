JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:29 Tunis

رئيس غرفة شركات كراء السيارات: نقص محطات الشحن يحد من إقبالنا على السيارات الكهربائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb4b0490d6b60.88985947_kgonimqpelfjh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 16:04 قراءة: 1 د, 27 ث
      
قال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، حبيب المعاوي، اليوم الثلاثاء، إن نقص محطات شحن السيارات الكهربائية وضعف خدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار ما زالت تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على اقتناء هذا النوع من المركبات.

وذكر المعاوي في مقابلة مع الإذاعة الوطنية: "ما زلنا متخوّفين أساسا من البنية التحتية. هل لدينا محطات شحن بكامل تراب الجمهورية؟ نحن متخوّفون أيضا من خدمات ما بعد البيع، ومن قطع الغيار التي نجد أحيانا صعوبة في توفيرها، رغم التطمينات التي تلقيناها من مورّدي هذه السيارات".


وتضم تونس أكثر من 700 شركة تنشط في قطاع كراء السيارات بأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة، بحسب المعاوي.


وأضاف المتحدث أن استخدام السيارات الكهربائية لا يزال يقتصر على عدد محدود من الشركات المنضوية في الغرفة، والتي ترتبط بعقود كراء طويلة الأجل مع حرفائها.

ولا تزال السيارات الكهربائية تمثل حصة محدودة من سوق السيارات في تونس. ومن أصل 93 ألفا و95 عربة بيعت في البلاد خلال 2025، لم يتجاوز عدد السيارات الكهربائية 540 سيارة، وفقا لبيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات.

وتستهدف الغرفة بيع نحو 2000 سيارة كهربائية خلال 2026.

وكان قانون المالية لسنة 2026 قد أقر حوافز مالية وجبائية لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن، تشمل إعفاءات من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك، وخفض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة عوضا عن 19 بالمائة، إلى جانب تقليص معاليم التسجيل والجولان بنسبة 50 بالمائة.

وتهدف السلطات إلى رفع عدد السيارات الكهربائية إلى 50 ألف سيارة وتوفير 5 آلاف نقطة شحن في أنحاء البلاد بحلول 2030، في إطار جهود خفض استهلاك المحروقات وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويمثل قطاع النقل نحو 30 بالمائة من الاستهلاك النهائي للطاقة في تونس وأكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة.

وخصصت الدولة خلال 2025 نحو 7.1 مليارات دينار لدعم المحروقات، وفق وزارة الاقتصاد والتخطيط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330788

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

17:29 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية- تونس
17:16 - التنس: رادوكانو تعود لطريق الانتصارات عبر بطولة كوينز
17:08 - تونس حريصة على تعزيز الحلول السلمية والحوار كسبيل أساسي لتسوية الخلافات الدولية (مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية)
16:43 - جنيف: وزير الشؤون الاجتماعية يلقي كلمة تونس في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي
16:30 - ملف "الجهاز السري": هيئة الدفاع عن الشهيدين تستأنف الحكم وتطالب بتسليم متهمين موجودين بالخارج
16:19 - إعادة منسوب الثقة للاعبي المنتخب التونسي والاختيار الأمثل للتشكيلة الأساسية أهم مفاتيح النجاح في مباراة السويد (آراء فنية)
16:04 - رئيس غرفة شركات كراء السيارات: نقص محطات الشحن يحد من إقبالنا على السيارات الكهربائية
15:55 - حقل "عشتروت" النفطي في تونس يبلغ حدّه الاقتصادي الأقصى بحلول 2031 (تقرير)
15:45 - فيديو اليوم: مواطن تونسي وحيد يستقبل المنتخب الوطني في المكسيك
15:38 - حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية يوم 14 جوان 2026 بالدائرة الصحية بطبرقة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 جوان 2026 | 23 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:39
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet34°
31° Babnet
الــرياح:
5.03 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
36°-25
31°-21
30°-20
29°-19
  • Avoirs en devises 25386,1
  • (09/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38403 DT
  • (09/06)
  • 1 $ = 2,93793 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/06)     1192,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/06)   29319 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No