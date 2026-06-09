رئيس غرفة شركات كراء السيارات: نقص محطات الشحن يحد من إقبالنا على السيارات الكهربائية

قال رئيس، اليوم الثلاثاء، إنوضعفوصعوبة توفيرما زالت تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على اقتناء هذا النوع من المركبات.وذكر المعاوي في مقابلة مع: "ما زلنا متخوّفين أساسا من. هل لدينابكامل تراب الجمهورية؟ نحن متخوّفون أيضا من، ومنالتي نجد أحيانا صعوبة في توفيرها، رغم التطمينات التي تلقيناها من مورّدي هذه السيارات".وتضم تونس أكثر منتنشط فيبأسطول يتجاوز، بحسب المعاوي.وأضاف المتحدث أن استخداملا يزال يقتصر على عدد محدود من الشركات المنضوية في الغرفة، والتي ترتبط بعقود كراء طويلة الأجل مع حرفائها.ولا تزالتمثل حصة محدودة من. ومن أصلبيعت في البلاد خلال، لم يتجاوز عدد السيارات الكهربائية، وفقا لبياناتوتستهدف الغرفة بيع نحوخلالوكانقد أقرلتشجيع اقتناء، تشمل، وخفضإلىعوضا عن، إلى جانب تقليصبنسبةوتهدف السلطات إلى رفع عددإلىوتوفيرفي أنحاء البلاد بحلول، في إطار جهود خفضوتقليصويمثلنحومنفي تونس وأكثر منوخصصت الدولة خلالنحولدعم، وفق