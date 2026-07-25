متحدث الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا أهم مراكز معالجة البيانات الأمريكية في المنطقة
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، إن استهداف مركز تابع لشركة أمازون في البحرين يمثل "ضربة نوعية" للقوات الأمريكية، معتبرا أن الموقع يعد من أهم مراكز معالجة البيانات الأمريكية في المنطقة.
وأوضح محبي، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم، أن الهجوم "لم يستهدف مجرد مبنى، بل أكبر مركز أمريكي لتجميع ومعالجة البيانات في المنطقة"، مضيفا أن الولايات المتحدة أنشأت هذا المركز في البحرين سنة 2019 باستثمارات بلغت 9 مليارات دولار، على حد قوله.
وأضاف أن الضربة استهدفت ما وصفه بـ"رأس مال معالجة البيانات للعدو"، معتبرا أنها أحدثت اضطرابا كبيرا في منظومة القوة الأمريكية وشبكة بنيتها المعلوماتية.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الجمعة، استهداف مبانٍ متبقية في مركز الحوسبة السحابية التابع لشركة أمازون في البحرين، كما أعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مستودعات أسلحة وحظائر للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، ضمن ما سماها "الموجة الـ27 من عملية نصر 2".
وذكر الحرس الثوري أنه تم تدمير ست حظائر بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى، مدعيا سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأمريكيين، دون صدور تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن هذه المزاعم.
من جهته، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت ضمن "الموجة الـ25 من عملية البرق"، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مستودعات أسلحة ومناطق إقامة الجنود داخل القواعد الأمريكية.
ويأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل الضربات على مدى الأسبوعين الماضيين، رغم توقيع الجانبين في جوان الماضي مذكرة تفاهم لوقف القتال وبدء مفاوضات، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 جويلية انتهاء وقف إطلاق النار واستئناف العمليات العسكرية، على خلفية التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح محبي، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم، أن الهجوم "لم يستهدف مجرد مبنى، بل أكبر مركز أمريكي لتجميع ومعالجة البيانات في المنطقة"، مضيفا أن الولايات المتحدة أنشأت هذا المركز في البحرين سنة 2019 باستثمارات بلغت 9 مليارات دولار، على حد قوله.
وأضاف أن الضربة استهدفت ما وصفه بـ"رأس مال معالجة البيانات للعدو"، معتبرا أنها أحدثت اضطرابا كبيرا في منظومة القوة الأمريكية وشبكة بنيتها المعلوماتية.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الجمعة، استهداف مبانٍ متبقية في مركز الحوسبة السحابية التابع لشركة أمازون في البحرين، كما أعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مستودعات أسلحة وحظائر للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، ضمن ما سماها "الموجة الـ27 من عملية نصر 2".
وذكر الحرس الثوري أنه تم تدمير ست حظائر بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى، مدعيا سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأمريكيين، دون صدور تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن هذه المزاعم.
من جهته، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت ضمن "الموجة الـ25 من عملية البرق"، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مستودعات أسلحة ومناطق إقامة الجنود داخل القواعد الأمريكية.
ويأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل الضربات على مدى الأسبوعين الماضيين، رغم توقيع الجانبين في جوان الماضي مذكرة تفاهم لوقف القتال وبدء مفاوضات، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 جويلية انتهاء وقف إطلاق النار واستئناف العمليات العسكرية، على خلفية التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
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