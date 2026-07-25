متحدث الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا أهم مراكز معالجة البيانات الأمريكية في المنطقة

قال المتحدث باسم، العميد، إن استهداف مركز تابع لشركةفي البحرين يمثل "ضربة نوعية" للقوات الأمريكية، معتبرا أن الموقع يعد من أهم مراكز معالجة البيانات الأمريكية في المنطقة.وأوضح محبي، في تصريحات نقلتها وكالة، أن الهجوم "لم يستهدف مجرد مبنى، بل أكبر مركز أمريكي لتجميع ومعالجة البيانات في المنطقة"، مضيفا أن الولايات المتحدة أنشأت هذا المركز في البحرين سنة 2019 باستثمارات بلغت، على حد قوله.وأضاف أن الضربة استهدفت ما وصفه بـ"رأس مال معالجة البيانات للعدو"، معتبرا أنها أحدثت اضطرابا كبيرا في منظومة القوة الأمريكية وشبكة بنيتها المعلوماتية.وكانأعلن، الجمعة، استهداف مبانٍ متبقية في مركز الحوسبة السحابية التابع لشركةفي البحرين، كما أعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مستودعات أسلحة وحظائر للجيش الأمريكي فيبالكويت، ضمن ما سماهاوذكر الحرس الثوري أنه تم تدميربالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى، مدعيا سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأمريكيين، دون صدور تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن هذه المزاعم.من جهته، أعلنتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت ضمن، مشيرا إلى أن الهجمات طالت مستودعات أسلحة ومناطق إقامة الجنود داخل القواعد الأمريكية.ويأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل الضربات على مدى الأسبوعين الماضيين، رغم توقيع الجانبين في جوان الماضي مذكرة تفاهم لوقف القتال وبدء مفاوضات، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكيفي 8 جويلية انتهاء وقف إطلاق النار واستئناف العمليات العسكرية، على خلفية التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.