الحرس الثوري يكشف عدد قتلى الجيش الأمريكي بنيران إيرانية بعد انتهاك وقف إطلاق النار

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بأن القوات الإيرانية قتلت أكثر من 200 جندي أمريكي في قواعد أمريكية في الشرق الأوسط منذ أن انتهكت واشنطن وقف إطلاق النار.وقال المتحدث في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء: "تجاوز عدد القتلى الأمريكيين خلال عملية النصر الثانية الانتقامية 200 قتيل، وعدد الجرحى أعلى بكثير". وأشار محبي إلى أن جميع الإحصاءات الأمريكية غير صحيحة، واقترح على واشنطن دعوة الصحفيين إلى القواعد الأمريكية التي سبق أن هاجمتها إيران.وفي المقابلة ذاتها، صرح المتحدث بأن القوات المسلحة الإيرانية دمرت 11 وحدة من المعدات العسكرية الجوية الأمريكية على الأرض منذ 8 جويلية.يذكر أن التصعيد الأخير للنزاع الأمريكي الإيراني بدأ في 8 جويلية. وللمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، شنت القوات الأمريكية عدة غارات على أراضي الجمهورية الإسلامية، بزعم ردها على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران. وردا على ذلك، بدأت طهران بشن غارات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وفي 14 جويلية، استأنفت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري المفروض على إيران.