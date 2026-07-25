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وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح لمنح دراسية بالإمارات العربية لفائدة طلبة الماجستير والدكتوراه

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 23:11 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي.
    وأوضحت الوزارة في بلاغ لها نشرته جامعة تونس، "أن برنامج المنح يشمل خمس منح لمرحلة الماجستير وخمس منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية.
    وتتكفل المنحة، وفق البلاغ، بالرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، إلى جانب تكاليف الإقامة والسكن والتغذية، والتأمين الصحي، ومنحة شهرية، وتذكرة سفر سنوية، ومصاريف المواصلات، فضلا عن توفير حاسوب آلي.

    ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم الاثنين 27 جويلية 2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال، مؤكدة أنه لن يتم النظر في الملفات الناقصة أو الواردة بعد انقضاء الآجال المحددة.
 
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