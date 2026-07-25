إيداع أمني متقاعد السجن لتنفيذ حكم بالمؤبد فيما يعرف بقضية الجهاز السري
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أمني متقاعد، تنفيذا لحكم غيابي سابق قضى بسجنه بقية العمر في القضية المتعلقة بما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة".
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت المتهم، الذي كان في حالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمحاكمته في القضية نفسها، قبل أن يصدر في حقه حكم غيابي بالسجن بقية العمر.
ووفق المعطيات المتوفرة، تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة من تحديد مكان اختباء المتهم، ونصب كمين أسفر عن إلقاء القبض عليه.
وبعد إحالته على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، تنفيذا للحكم الغيابي الصادر ضده.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت المتهم، الذي كان في حالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمحاكمته في القضية نفسها، قبل أن يصدر في حقه حكم غيابي بالسجن بقية العمر.
ووفق المعطيات المتوفرة، تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة من تحديد مكان اختباء المتهم، ونصب كمين أسفر عن إلقاء القبض عليه.
وبعد إحالته على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، تنفيذا للحكم الغيابي الصادر ضده.
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