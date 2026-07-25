إيداع أمني متقاعد السجن لتنفيذ حكم بالمؤبد فيما يعرف بقضية الجهاز السري

قررتإصدارفي حق أمني متقاعد، تنفيذا لحكم غيابي سابق قضى بسجنهفي القضية المتعلقة بما يعرف بـ"".وكانتلدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت المتهم، الذي كان في حالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمحاكمته في القضية نفسها، قبل أن يصدر في حقه حكم غيابي بالسجن بقية العمر.ووفق المعطيات المتوفرة، تمكن أعوانمن تحديد مكان اختباء المتهم، ونصب كمين أسفر عن إلقاء القبض عليه.وبعد إحالته على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، تنفيذا للحكم الغيابي الصادر ضده.