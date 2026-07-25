ألمانيا: إصابات إثر اقتحام سيارة تجمعا في برلين
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، مساء السبت، بإصابة عدد من الأشخاص بعدما اقتحمت سيارة حشدا من المشاركين في فعالية "يوم كريستوفر ستريت"، المعروفة بمسيرات "فخر المثليين"، في العاصمة الألمانية برلين.
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة مساء بالقرب من شارع ليني في منطقة حديقة تيرغارتن، مشيرة إلى أن عدد المصابين لم يتضح بعد، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.
ونقلت "بيلد" عن شاهد عيان قوله إن شاحنة بيضاء دخلت بسرعة إلى الحديقة، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف والطوارئ بعد ورود بلاغات عن وقوع إصابات.
وأضافت الصحيفة أن منظمي فعالية "يوم كريستوفر ستريت" قرروا إلغاء الأنشطة فور وقوع الحادث.
ولم تصدر السلطات الألمانية، حتى الآن، بيانا رسميا يحدد سبب الحادث أو ما إذا كان متعمدا، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته.
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة مساء بالقرب من شارع ليني في منطقة حديقة تيرغارتن، مشيرة إلى أن عدد المصابين لم يتضح بعد، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.
Car RAMS into Crowd near Berlin's Christopher Street Day (CSD)— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 25, 2026
Emergency services are calling this as a mass casualty event. pic.twitter.com/OJteb5FbmY
ونقلت "بيلد" عن شاهد عيان قوله إن شاحنة بيضاء دخلت بسرعة إلى الحديقة، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف والطوارئ بعد ورود بلاغات عن وقوع إصابات.
وأضافت الصحيفة أن منظمي فعالية "يوم كريستوفر ستريت" قرروا إلغاء الأنشطة فور وقوع الحادث.
ولم تصدر السلطات الألمانية، حتى الآن، بيانا رسميا يحدد سبب الحادث أو ما إذا كان متعمدا، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته.
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