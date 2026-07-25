ألمانيا: إصابات إثر اقتحام سيارة تجمعا في برلين

Car RAMS into Crowd near Berlin's Christopher Street Day (CSD)



Emergency services are calling this as a mass casualty event. pic.twitter.com/OJteb5FbmY — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 25, 2026

أفادت صحيفةالألمانية، مساء السبت، بإصابة عدد من الأشخاص بعدما اقتحمت سيارة حشدا من المشاركين في فعالية، المعروفة بمسيرات "فخر المثليين"، في العاصمة الألمانية برلين.وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة مساء بالقرب منفي منطقة، مشيرة إلى أن عدد المصابين لم يتضح بعد، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.ونقلت "بيلد" عن شاهد عيان قوله إندخلت بسرعة إلى الحديقة، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف والطوارئ بعد ورود بلاغات عن وقوع إصابات.وأضافت الصحيفة أن منظمي فعاليةقرروا إلغاء الأنشطة فور وقوع الحادث.ولم تصدر السلطات الألمانية، حتى الآن، بيانا رسميا يحدد سبب الحادث أو ما إذا كان متعمدا، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته.