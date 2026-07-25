بطولة إفريقيا للجيدو: تونس تنهي مشاركتها في المركز الرابع بخمس ميداليات بينها ذهبية
أنهى المنتخب التونسي للجيدو للأواسط مشاركته في بطولة إفريقيا التي احتضنتها المغرب في المركز الرابع في الترتيب العام، بعد حصد خمس ميداليات، بينها ميدالية ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية.
وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق زينب الطرودي، التي توجت بلقب وزن أكثر من 78 كلغ إثر فوزها في المباراة النهائية على المصرية صفا سليمان.
وجاءت بقية الميداليات على النحو التالي:
* الميدالية الذهبية:
* زينب الطرودي (وزن أكثر من 78 كلغ).
* الميداليات الفضية:
* آدم الكوكي (وزن أكثر من 100 كلغ).
* نرجس الحداجي (وزن أقل من 48 كلغ).
* آمنة الخلفاوي (وزن أقل من 52 كلغ).
* الميدالية البرونزية:
* آدم الأندلسي (وزن أقل من 100 كلغ).
وبهذه الحصيلة، اختتم المنتخب التونسي مشاركته في البطولة القارية في المرتبة الرابعة، مؤكداً حضوره على منصة التتويج عبر خمسة ميداليات متنوعة.
وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق زينب الطرودي، التي توجت بلقب وزن أكثر من 78 كلغ إثر فوزها في المباراة النهائية على المصرية صفا سليمان.
وجاءت بقية الميداليات على النحو التالي:
* الميدالية الذهبية:
* زينب الطرودي (وزن أكثر من 78 كلغ).
* الميداليات الفضية:
* آدم الكوكي (وزن أكثر من 100 كلغ).
* نرجس الحداجي (وزن أقل من 48 كلغ).
* آمنة الخلفاوي (وزن أقل من 52 كلغ).
* الميدالية البرونزية:
* آدم الأندلسي (وزن أقل من 100 كلغ).
وبهذه الحصيلة، اختتم المنتخب التونسي مشاركته في البطولة القارية في المرتبة الرابعة، مؤكداً حضوره على منصة التتويج عبر خمسة ميداليات متنوعة.
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