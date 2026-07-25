بطولة إفريقيا للجيدو: تونس تنهي مشاركتها في المركز الرابع بخمس ميداليات بينها ذهبية

أنهىمشاركته فيالتي احتضنتهافيفي الترتيب العام، بعد حصد، بينهاوثلاث فضيات وبرونزية.وجاءتعن طريق، التي توجت بلقب وزنإثر فوزها في المباراة النهائية على المصريةوجاءت بقية الميداليات على النحو التالي:* زينب الطرودي (وزن أكثر من 78 كلغ).* آدم الكوكي (وزن أكثر من 100 كلغ).* نرجس الحداجي (وزن أقل من 48 كلغ).* آمنة الخلفاوي (وزن أقل من 52 كلغ).* آدم الأندلسي (وزن أقل من 100 كلغ).وبهذه الحصيلة، اختتم المنتخب التونسي مشاركته في البطولة القارية في، مؤكداً حضوره على منصة التتويج عبر خمسة ميداليات متنوعة.