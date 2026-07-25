جندوبة:احتراق مسكن بعمادة الكدية ومساحات من الحصائد

احترق،مساء اليوم السبت، بمنطقة السليسلة عمادة الكدية من معتمدية بوسالم (ولاية جندوبة)، مسكن اضافة الى مساحات من الحصائد وعدد من الاشجار التي تستخدم كمصدّات للرياح وذلك على اثر نشوب حريق بالمنطقة،وفق معاينة ميدانية لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء ومصادر محلية مشاركة في عمليات الإطفاء.ووفق شهود عيان، حالت سرعة الرياح دون تمكن افراد العائلة من مواجهة النيران التي التهمت بالكامل مسكنا كائنا في اطراف التجمع السكني المعروف بالرضاونة.ويواصل أعوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين محاصرة النيران خشية ان تطال اصطبلات واكوام ضخمة من التبن ومركزا للبحوث الزراعية.واستخدمت الأطراف المتدخلة صهاريج خاصة في ظل غياب صهاريج الإطفاء التابعة للحماية المدنية بسبب مشاركتها في عمليات اطفاء حرائق أخرى بغابات معتمدية غار الدماء.كما باشرت حراثة محيط مجمع ابقار تابع للمركب الفلاحي بدرونة ومخازن للعلف الجاف.