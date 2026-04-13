تونس تحتضن “WATER EXPO 6.0”: حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه في قلب التغيرات المناخية

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 20:50
      
بلاغ صحفي - تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظّم شركة ART EVENT بالشراكة مع المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات INRGREF، فعاليات الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية “WATER EXPO TUNISIA 6.0”، وذلك أيام 05 و06 و07 ماي 2026 بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA.

ويُعدّ هذا الموعد الدولي محطة بارزة لعرض أحدث المشاريع والتجارب والتقنيات التكنولوجية في قطاع المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيرها المتزايد على الموارد المائية محليًا ودوليًا، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمجابهة هذه التحديات.


ويهدف الصالون إلى جمع مختلف الفاعلين في قطاع المياه من خبراء وباحثين وفلاحين وصناعيين وشركات ناشئة، إضافة إلى مكاتب الدراسات والمنظمات والجمعيات المختصة، فضلاً عن ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك لتعزيز التعاون وتكريس المسؤولية المشتركة من أجل تحقيق أمن مائي عادل ومستدام.


كما يتضمّن البرنامج العلمي للصالون سلسلة من الندوات واللقاءات تحت شعار: “المياه من أجل الطبيعة والمجتمع والتقدم”، بمشاركة نخبة من الخبراء الجامعيين والهياكل الرائدة في المجال.
وسيُفتتح الصالون رسميًا يوم الأربعاء 06 ماي 2026 على الساعة التاسعة صباحًا، وسط حضور متوقع لعدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المائي.
