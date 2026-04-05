فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين

شهدت الجمعة 3 أفريل، احدى المدارس الاعدادية بالمكنين من ولاية المنستير حادثة أليمة تمثلت في سقوط تلميذة من الطابق الاول.وقد تدخل الاطار التربوي والاداري لتقديم الاسعافات قبل نقلها الي المستشفى المحلي بالمكنين لتلقي العناية اللازمة.وحسب المعطيات الاولية فانه يرجح ان التلميذة قامت بالقاء نفسها فيما تم فتح تحقيق مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة التلاميذ وفق ما نقلته اذاعة ديوان أف أم.