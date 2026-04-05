إيران: سقوط ضحايا مدنيين تزامنا مع عملية إنزال أمريكية لإنقاذ طيار بمحافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"

قتل 9 مدنيين وجرح 8 آخرون في هجوم إسرائيلي أمريكي على قرى في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب إيران، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.وأفاد رئيس جامعة ياسوج للعلوم الطبية أن "5 من الشهداء و8 من الجرحى من سكان المحافظة، تم نقلهم إلى مستشفى الإمام الخميني (رض) في مدينة دهدشت للعلاج، فيما أشار إلى استشهاد 4 مدنيين آخرين في منطقتي وزغ وكاكان ضمن الهجمات الليلية نفسها".وكانت محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الواقعة قرب الحدود الجنوبية والغربية لإيران، من بين الأهداف التي استهدفت بضربات صاروخية وغارات جوية في إطار التصعيد الأمريكي–الإسرائيلي على إيران، وسط مزاعم طهران بوجود وعملاء مرتبطين بها في المنطقة.من الجدير بالذكر هنا أن المناطق الجبلية الوعرة الممتدة بين محافظتي كهكيلويه وبوير أحمد" و"خوزستان" جنوب غرب إيران، شهدت ليلة أمس عملية عسكرية أمريكية تركزت في المرتفعات الحدودية بين المحافظتين ضمن سلسلة جبال زاغروس، حيث نفذت قوات خاصة عملية إنزال جوي تحت غطاء ناري كثيف لاستعادة طيار أمريكي كان يختبئ في أحد الشقوق الجبلية بعد سقوط طائرته هناك.