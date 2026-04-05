Babnet   Latest update 23:13 Tunis

إيران: سقوط ضحايا مدنيين تزامنا مع عملية إنزال أمريكية لإنقاذ طيار بمحافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d22740261fb1.37129073_jmnqohgkiepfl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 10:09 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قتل 9 مدنيين وجرح 8 آخرون في هجوم إسرائيلي أمريكي على قرى في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب إيران، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

وأفاد رئيس جامعة ياسوج للعلوم الطبية أن "5 من الشهداء و8 من الجرحى من سكان المحافظة، تم نقلهم إلى مستشفى الإمام الخميني (رض) في مدينة دهدشت للعلاج، فيما أشار إلى استشهاد 4 مدنيين آخرين في منطقتي وزغ وكاكان ضمن الهجمات الليلية نفسها".


وكانت محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الواقعة قرب الحدود الجنوبية والغربية لإيران، من بين الأهداف التي استهدفت بضربات صاروخية وغارات جوية في إطار التصعيد الأمريكي–الإسرائيلي على إيران، وسط مزاعم طهران بوجود وعملاء مرتبطين بها في المنطقة.


من الجدير بالذكر هنا أن المناطق الجبلية الوعرة الممتدة بين محافظتي كهكيلويه وبوير أحمد" و"خوزستان" جنوب غرب إيران، شهدت ليلة أمس عملية عسكرية أمريكية تركزت في المرتفعات الحدودية بين المحافظتين ضمن سلسلة جبال زاغروس، حيث نفذت قوات خاصة عملية إنزال جوي تحت غطاء ناري كثيف لاستعادة طيار أمريكي كان يختبئ في أحد الشقوق الجبلية بعد سقوط طائرته هناك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326864

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
27°-12
27°-13
26°-14
26°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>