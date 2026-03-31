Babnet   Latest update 09:05 Tunis

رجة أرضية بقوة 3 درجات شمال سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 08:22 قراءة: 0 د, 21 ث
      
سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة لـالمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية مساء يوم الاثنين، بلغت قوتها 3.0 درجات على سلم ريشتر.

وأوضح المعهد أن الرجة سُجلت على الساعة 20:52 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزها، وفق التحاليل الأولية، عند 34.98 درجة خط عرض و9.57 درجة خط طول، وذلك بمنطقة شمال سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.


وأشار إلى أن الهزة شعر بها عدد من متساكني الجهة، دون تسجيل أضرار تذكر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326511

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
11°-9
15°-10
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/03)     2925,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/03)   28420 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>