رجة أرضية بقوة 3 درجات شمال سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد
سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة لـالمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية مساء يوم الاثنين، بلغت قوتها 3.0 درجات على سلم ريشتر.
وأوضح المعهد أن الرجة سُجلت على الساعة 20:52 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزها، وفق التحاليل الأولية، عند 34.98 درجة خط عرض و9.57 درجة خط طول، وذلك بمنطقة شمال سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.
وأشار إلى أن الهزة شعر بها عدد من متساكني الجهة، دون تسجيل أضرار تذكر.
