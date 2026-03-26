حي الخضراء: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أسلحة بيضاء بحوزة عناصرها

تمكن أعوان مركز الاستمرار بحي الخضراء من القاء القبض على اربعة عناصر من شبكة لترويج المخدرات وحجز اسلحة بيضاء وكميات متفاوتة من القنب الهندي والكوكايين.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان مركز الاستمرار بحي الخضراء مفادها الاشتباه في اندماج شاب من سكان الجهة في مجال ترويج المخدرات وللغرض تم التنسيق مع النيابة العمومية وتقصّي تحركات المشتبه به الذي بينت التحريات انه منخرط في شبكة لترويج المخدرات، حيث تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتتالية مما أسفر عن ضبط وايقاف أربعة شبان من عناصر الشبكة وحجز كميات متفاوتة من القنب الهندي والكوكايين بأوكار تحصنهم كما تمكن أعوان مركز الاستمرار بحي الخضراء من حجز أسلحة بيضاء بحوزة احد عناصر الشبكة الخطيرة.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمة البحث