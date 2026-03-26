الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة

تداعيات غير مباشرة: تحويلات التونسيين والسياحة في دائرة الخطر



ضغوط على المالية العمومية وارتفاع كلفة الدعم



تراجع النمو والموارد الجبائية



خمسة سيناريوهات محتملة أمام الحكومة



أزمة متعددة الأبعاد تتطلب استعدادا مبكرا



أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصادأن تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران لن تقتصر على البعد الجيوسياسي، بل ستنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد التونسي بوجه خاص، في ظل هشاشة المؤشرات المالية والاقتصادية الوطنية واعتماد تونس الكبير على شركائها الخارجيين.وأوضح أن الصراع يحمل في جوهره رهانات اقتصادية كبرى، من بينها السعي الأمريكي إلىعبر الضغط على إمدادات الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق الدولية ويؤثر على جميع الدول غير المنتجة للطاقة، ومنها تونس.وأشار الشكندالي إلى أن أولى التأثيرات غير المباشرة للحرب قد تظهر في، سواء في أوروبا أو دول الخليج، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، وهو ما سيؤثر على القدرة الشرائية ويقلّص حجم الأموال المحولة إلى تونس.كما رجّح أن يتضرر القطاع السياحي، باعتبار أن ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية لدى السياح الأوروبيين سيؤديان إلى تقليص الإنفاق على السفر والترفيه، وهو ما يهدد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.بيّن الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى، موضحا أن ميزانية 2026 رصدت نحو 9,8 مليارات دينار على أساس سعر 63 دولارا للبرميل، في حين أن أي زيادة قد ترفع الكلفة الإجمالية بما يصل إلىوأكد أن هذا الارتفاع سيؤثر كذلك على، خاصة إذا لجأت البنوك المركزية العالمية إلى رفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم، ما سيزيد من أعباء الاقتراض بالنسبة للدولة التونسية.اعتبر الشكندالي أن فرضية تحقيق نسبة نمو في حدودخلال سنة 2026 تبدو متفائلة في ظل الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن تراجع النمو لدى الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس، أي الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى انخفاض الموارد الجبائية التي قد تهبط منعرض الأستاذ الجامعي جملة من السيناريوهات التي قد تلجأ إليها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة، أبرزها:لتقليص النفقات، وهو خيار يقلل الضغط الاجتماعي لكنه يضعف النمو والتشغيل.، ما قد يثير توترات اجتماعية لدى طالبي الشغل.بسبب محدودية الموارد المالية.، وهو خيار لا يخلق ضغطا اجتماعيا فوريا لكنه قد يرفع التضخم ويؤثر على الاستثمار.، رغم حساسية هذا الملف سياسيا واجتماعيا.وأشار إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في، معتبرا أن هذا الخيار قد يؤجل الأزمة الاجتماعية لكنه يفاقم التضخم ويؤثر سلبا على النمو مستقبلا.خلص الشكندالي إلى أن استمرار الحرب قد يفرض على تونسللتعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع الطلب الخارجي، مؤكدا أن الخيارات المتاحة جميعها تحمل كلفة اقتصادية أو اجتماعية، ما يضع صانع القرار أمام معادلة معقدة بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان التوازنات المالية.