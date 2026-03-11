Babnet   Latest update 08:15 Tunis

وزارة الصحة والتجارة تنبهان إلى مخاطر تبييض الأسنان في فضاءات غير مؤهلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b11442802bc3.89962811_mjifpelhognkq.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 08:05
      
أفادت كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات بأنه تم رصد انتشار عروض خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت تتعلق بتقديم خدمات تبييض الأسنان في فضاءات ومراكز غير مؤهلة لإسداء هذا النوع من الخدمات، وذلك بالاعتماد على ادعاءات مضللة وأسعار تفاضلية بهدف استقطاب المواطنين.

وحرصاً على حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم الجسدية ومصالحهم المادية، تؤكد الوزارتان أن أعمال تبييض الأسنان تُعد من الأعمال الطبية الخاضعة للأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل، ولا يمكن ممارستها إلا من قبل أطباء الأسنان المؤهلين، نظراً لطبيعة المواد الفعالة المستعملة، خاصة تلك التي تحتوي على مادة بيروكسيد الهيدروجين التي يتطلب استعمالها كفاءة طبية لتفادي المخاطر أو المضاعفات الناتجة عن سوء الاستخدام.


كما تُذكّر الوزارتان بأنه يُمنع على مراكز وفضاءات التجميل ممارسة أي نشاط مصنف كعمل طبي، إضافة إلى منع استعمال المنتجات التي يتجاوز تركيز بيروكسيد الهيدروجين فيها 0.1% خارج الفضاءات المرخص لها. ولا يجوز استعمال المنتجات التي يتراوح تركيزها بين 0.1% و6% إلا من قبل أطباء الأسنان أو بناءً على وصفة طبية، مع حظر استعمال أي منتج يتجاوز تركيزه 6%.


وفي هذا السياق، تدعو الوزارتان المواطنين إلى عدم التعامل مع الفضاءات العشوائية التي تستعمل في الغالب مواد أولية ومستلزمات مجهولة المصدر، كما تحثان على الإبلاغ عن هذه الممارسات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة.
