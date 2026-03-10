Babnet   Latest update 23:21 Tunis

ايواء وديع الجريء بقسم أمراض القلب على اثر تدهور حالته الصحية‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/636528ac597ea2.18428591_ejmfophnqkilg.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 22:35
      
أفادت الثلاثاء 10 مارس، الصفحة الرسمية للرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء بأنه تم ايواؤه بقسم الإنعاش لأمراض القلب.

واوضحت بأنه وعلى إثر تدهور ملحوظ في حالته الصحية فجر يوم الإثنين 9 مارس 2026، تم نقل وديع الجريء على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى قسم الاستعجالي بأحد مستشفيات تونس العاصمة، حيث خضع إلى جملة من الفحوصات الدقيقة وتلقى الإسعافات الضرورية طيلة يوم الإثنين قبل ان يقرر الاطار الطبي ايواءه بقسم الانعاش.


وقالت الصفحة الرسمية انه وفي هذا السياق يتقدم وديع الجريء بجزيل الشكر وعميق الامتنان إلى كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية وأعوان وإطارات المستشفى كما يتوجه بالشكر إلى كافة إطارات وأعوان السجن المدني بالمرناقية بمختلف أسلاكهم.
.

الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
