20 سنة سجنا لأم تزعمت شبكة لترويج المخدرات بالعاصمة… وابنتها ضمن المحكوم عليهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f453ea7a5fd4.04591055_iemplqhjogknf.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 16:36
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 20 سنة في حق امرأة ثبت تورطها في تزعم شبكة لترويج المخدرات بالعاصمة.

كما قضت المحكمة بسجن ابنة المتهمة لمدة 15 سنة، إضافة إلى إصدار أحكام بالسجن لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين آخرين كانوا يتولون نقل المخدرات وترويجها.


وكشفت الأبحاث أن عناصر الشبكة كانوا ينشطون في ترويج المخدرات داخل الملاهي الليلية وبعض الأحياء الشعبية بالعاصمة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.


وأظهرت التحقيقات كذلك أن المتهمة الرئيسية كانت تستغل ابنتها في نقل المخدرات إلى الحرفاء وتسلّم الأموال منهم، في إطار نشاط الشبكة الإجرامي.
