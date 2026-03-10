Babnet   Latest update 12:00 Tunis

دخول «الحسوم» في التقويم الفلاحي وبداية الاعتدال الربيعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c84d3cbdf92f5.00682133_mkojgeniqplhf.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026
      
يصادف اليوم 10 مارس في التقويم الفلاحي دخول فترة «الحسوم»، وهي مرحلة مناخية تمتد من 10 إلى 17 مارس من كل سنة، وتمثل آخر مرحلة انتقالية بين فصلي الشتاء والربيع.

ويتميّز هذا الطور عادة ببداية اعتدال الطقس، حيث تقلّ الرياح وتتحول الأمطار الغزيرة إلى رذاذ خفيف، وهو ما يعكس اقتراب نهاية الشتاء. ويُتداول في هذه الفترة مثل شعبي معروف يقول:

«الحسوم نحي كساك وعوم وزيد 40 يوم»، في إشارة إلى بداية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بعد هذه الأيام.

وتسبق نهاية «الحسوم» عادة ظاهرة استواء الليل والنهار، وهي من العلامات الفلكية لبداية الربيع.


طقس اليوم

يتميّز طقس الثلاثاء بظهور ضباب محلي خفيف صباحا بالشمال الغربي، مع بعض الأمطار المتفرقة بالسواحل الشرقية، ثم سحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة.

وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، بينما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشمالية، ومضطربا بالسواحل الشرقية، ليصل إلى شديد الاضطراب محليا بخليج قابس.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 15 و19 درجة، وتكون في حدود 13 درجة بمرتفعات الوسط الغربي، بينما تصل إلى 22 درجة بأقصى الجنوب.
