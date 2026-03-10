الوثائق المطلوبة





تسهيل الحصول على تأشيرات عبور



أعلنت، في بلاغ صادر اليوم، أنه في إطار، يمكن للراغبين في العودة إلى تونس عبرتقديم مطالب في الغرض إلى مصالح السفارة.وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء يهم، وذلك عبر إرسال مطالبهم إلى البريد الإلكتروني التالي:وبيّنت السفارة أن المطلب يجب أن يتضمن الوثائق التالية:* نسخة من* نسخة من* وثيقة تثبت* نسخة منبالنسبة للقادمين بتأشيرة سياحية.* نسخة منبالنسبة للقادمين بتأشيرة زيارة عائلية.* نسخة منإن توفرت أووأفادت السفارة أنها ستتولىبالتنسيق مع، بهدفويأتي ذلك