سفارة تونس بأبوظبي تدعو التونسيين الراغبين في العودة عبر السعودية إلى تقديم مطالب عبور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2f73606a7c8.13807652_knofhiempjgql.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026
      
أعلنت سفارة تونس بأبوظبي، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 10 مارس، أنه في إطار تسهيل مغادرة المواطنين التونسيين المتواجدين بإمارة أبوظبي والمناطق التابعة لها العين والظفرة، يمكن للراغبين في العودة إلى تونس عبر رحلات جوية انطلاقا من المملكة العربية السعودية تقديم مطالب في الغرض إلى مصالح السفارة.

وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء يهم المواطنين التونسيين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرات سياحية أو في إطار زيارات عائلية، وذلك عبر إرسال مطالبهم إلى البريد الإلكتروني التالي:

abou@diplomatie.gov.tn

الوثائق المطلوبة

وبيّنت السفارة أن المطلب يجب أن يتضمن الوثائق التالية:

* نسخة من جواز السفر.
* نسخة من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
* وثيقة تثبت التواجد حاليا في الدائرة القنصلية التابعة للسفارة:

* نسخة من الإقامة بالنزل بالنسبة للقادمين بتأشيرة سياحية.
* نسخة من عقد إيجار سكني بالنسبة للقادمين بتأشيرة زيارة عائلية.
* نسخة من حجز الرحلة الجوية إن توفرت أو بيانات مسار الرحلة المبرمجة.
* رقم هاتف للتواصل المباشر أو رقم "واتساب".

تسهيل الحصول على تأشيرات عبور

وأفادت السفارة أنها ستتولى إحالة المطالب إلى السلطات السعودية المختصة بالتنسيق مع سفارة تونس بالرياض، بهدف تسهيل حصول المعنيين بالأمر على تأشيرات عبور اضطرارية عبر المنافذ البرية على الحدود الإماراتية السعودية.

ويأتي ذلك تمهيدا لتمكينهم من العودة إلى تونس عبر رحلات جوية تنطلق من المملكة العربية السعودية.
