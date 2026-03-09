أجيال جديدة من الصواريخ تضرب تل أبيب: قراءة أمنية مع علي الزرمديني

صواريخ متطورة تتجاوز الدفاعات



مخزون الصواريخ غير معروف



احتمالات إطالة أمد الحرب



تناول برنامجعلى إذاعةتطورات الحرب في الشرق الأوسط، في حوار معحول التطور اللافت في القدرات الصاروخية الإيرانية، بعد الضربات التي استهدفت تل أبيب ومواقع أخرى في المنطقة.وأوضح الزرمديني أن، مشيراً إلى أن، غير أن هذا الضعف قابلهوبيّن أن هذا التوجه يعود إلى ما بعد، حيث عملت طهران على، ما مكّنها من تطوير منظومات قادرة علىوأضاف أن هذه الصواريخ منحت إيران، إذ يمكن أن يصل مداها إلى، وفق ما أعلنته طهران في مناسبات سابقة.وأشار الخبير الأمني إلى أن بعض الصواريخ التي ظهرت في المواجهة الأخيرة تتميز، إضافة إلىوأوضح أن بعض هذه الصواريخ، وهو ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بالنسبة لمنظومات الدفاع الجوي، بما في ذلكولفت الزرمديني إلى أن، حتى لدى أجهزة الاستخبارات الغربية، مشيراً إلى أن المعلومات المتداولة في هذا المجالكما أكد أن إيران، نتيجة عوامل مختلفة، منها، إلى جانب التفوق التكنولوجي الذي تمتلكه الولايات المتحدة في مجال الاستخبارات.وفي تقييمه للتطورات الجارية، اعتبر الزرمديني أن، غير أن المعطيات الحالية توحي بأنوأشار إلى أن الموقف الأمريكي في إدارة هذا الصراع، منها الحسابات السياسية الداخلية والضغوط العسكرية والاستراتيجية المرتبطة بالحلفاء في المنطقة.وختم الخبير الأمني بالقول إن، وهو ما يفسر استمرار الضربات المتبادلة واتساع رقعة التصعيد في المنطقة.