جلسة حوارية حول التحديات التي تواجه السواحل التونسية ومستقبل الشواطىء"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aea236f17769.48788251_mjgphlqekoifn.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 11:33
      
نظمت جمعية تونسي للعلوم التشاركية TunSea بالشراكة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مساء السبت 7 مارس الجاري، جلسة حوارية حول " البحر والمجالات الساحلية... التحديات والحلول"

وقد شارك في هذه الجلسة ثلة من الخبراء والفاعلين في قطاع السياحة والاعلام وممثلين عن المؤسسات والجمعيات البيئية لمناقشة التحديات التي تواجه السواحل التونسية اليوم ومستقبل الشواطىء


وتم التطرق الى وضعية الساحل التونسي في ظل التغيرات المناخية وتآكل الشواطىء اضافة الى أهمية الحلول الطبيعية في حماية السواحل على غرار الاعشاب البحرية ودور الكثبان الرملية والتنوع البيولوجي الساحلي
في حماية الشواطىء وتعزيز قدرته على الصمود


كما تم التأكيد على دور السياحة المستدامة في الحفاظ على الشواطىء الطبيعية وأن حماية الساحل التونسي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات المعنية والمجتمع المدني من أجل شواطىء أكثر استدامة للاجيال القادمة

جمعية تونسي للعلوم التشاركية TunSea هي منصة علمية تونسية غير ربحية تأسست لتعزيز العلوم البحرية وحماية البيئة من خلال تشريك المواطنين والصيادين والشباب والعلماء. تركز الجمعية على رصد التنوع البيولوجي وحماية السواحل واعادة تدوير النفايات البحرية عبر مشاريع ميدانية وتعليمية
