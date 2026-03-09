اللجنة الاستشارية للزكاة بجمعية قرى الأطفال س و س تصادق على التزام الجمعية بمعيار صرف أموال الزكاة البالغة 11 مليونا و120 ألف دينار

صادقت اللجنة الاستشارية للزكاة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، خلال اجتماعها المنعقد أمس الأحد بقرية الأطفال بأكودة من ولاية سوسة، على التزام الجمعية بمعايير صرف أموال الزكاة، وفق ما أعلنته الجمعية في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين.وبلغت قيمة أموال الزكاة التي تلقتها الجمعية خلال السنة الحالية 11 مليونا و120 ألف دينار، مسجلة زيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بمداخيل الزكاة المسجلة خلال السنة الماضية.واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، الموازنة المالية للجمعية لسنة 2025، كما دققت في توجيه أموال الزكاة المتحصل عليها، والتي خُصصت بالكامل لتغطية مصاريف إعاشة الأطفال والشباب المقيمين بالمنازل المدمجة في المجتمع التابعة للقرى الأربع للجمعية بكل من قمرت وسليانة والمحرس وأكودة، إضافة إلى الأطفال المنتفعين ببرنامج دعم الأسرة وحماية الأطفال من الإهمال في 12 ولاية تشملها حاليا تدخلات هذا البرنامج الاجتماعي.وأوضح رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة، إلياس الدردور، في هذا السياق، أن "الجمعية التزمت بالمعيار الشرعي المعتمد في صرف أموال الزكاة دخلا وإنفاقا"، مبينا أن هذه الموارد خُصصت حصريا لتغطية مصاريف إعاشة الأطفال بالمنازل العائلية التابعة للقرى الأربع، وكذلك لتمويل أنشطة برنامج دعم الأسرة وما يتصل بها من احتياجات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنقل. وأضاف أن بقية النفقات المرتبطة بتسيير المنشآت أو تنظيم التظاهرات يتم تمويلها من موارد أخرى غير أموال الزكاة.من جهته، أفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، محمد مقديش، بأن أموال الزكاة تمثل نحو 40 بالمائة من إجمالي موارد الجمعية لسنة 2025، معتبرا أن قيمة هذه الموارد وتطورها من سنة إلى أخرى يعكسان ثقة التونسيين في برامج الجمعية وتدخلاتها الاجتماعية، وهو ما يحفز إطاراتها والعاملين بها على مزيد البذل لخدمة الطفولة فاقدة السند ومعاضدة جهود الدولة في هذا المجال.وشارك في الاجتماع كل من الرئيس السابق لجامعة الزيتونة وأستاذ الفقه وعلومه هشام قريسة بصفته رئيسا للجنة، وأستاذ الفقه وعلومه بجامعة الزيتونة وعضو اللجنة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ورئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة إلياس الدردور، إضافة إلى الإمام الخطيب بالجامع الكبير بصفاقس والمختص في فقه الزكاة الشيخ الحبيب القلال، وعدد من الأئمة الخطباء وإطارات الجمعية.ويذكر أن التبرع بالزكاة لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" يمكن أن يتم عبر موقعها الرسمي www.sosve.tn أو عبر الإرساليات القصيرة الخاصة بزكاة الفطر أو من خلال التحويلات البنكية.