بطولة كيغالي للتحدي /2/ للتنس - عزيز واقع يخرج منذ الدور الأول بخسارته أمام التشيكي يوناس فوريتيك

خرج لاعب التنس التونسي عزيز واقع المصنف 625 عالميا من الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة كيغالي الرواندية للتحدي /2/ اثر خسارته أمام التشيكي يوناس فوريتيك المصنف 356 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 و2-6) اليوم الاثنين.وكان عزيز واقع خرج يوم الاثنين الماضي أيضا من الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة كيغالي إثر خسارته أمام الايطالي ماركو سيتشيناتو بمجموعتين دون رد.وتقام بطولة كيغالي للتحدي /2/ على ملاعب ذات أرضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 177 الف دولار.يذكر أن عزيز واقع شارك ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة.