بطولة كيغالي للتحدي /2/ للتنس - عزيز واقع يخرج منذ الدور الأول بخسارته أمام التشيكي يوناس فوريتيك
خرج لاعب التنس التونسي عزيز واقع المصنف 625 عالميا من الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة كيغالي الرواندية للتحدي /2/ اثر خسارته أمام التشيكي يوناس فوريتيك المصنف 356 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 و2-6) اليوم الاثنين.
وكان عزيز واقع خرج يوم الاثنين الماضي أيضا من الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة كيغالي إثر خسارته أمام الايطالي ماركو سيتشيناتو بمجموعتين دون رد.
وتقام بطولة كيغالي للتحدي /2/ على ملاعب ذات أرضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 177 الف دولار.
يذكر أن عزيز واقع شارك ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة.
وكان عزيز واقع خرج يوم الاثنين الماضي أيضا من الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة كيغالي إثر خسارته أمام الايطالي ماركو سيتشيناتو بمجموعتين دون رد.
وتقام بطولة كيغالي للتحدي /2/ على ملاعب ذات أرضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 177 الف دولار.
يذكر أن عزيز واقع شارك ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325073