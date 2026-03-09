Babnet   Latest update 14:28 Tunis

بطولة كيغالي للتحدي /2/ للتنس - عزيز واقع يخرج منذ الدور الأول بخسارته أمام التشيكي يوناس فوريتيك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a3f3369c883.71948816_hkoqfmgipjenl.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 14:28
      
خرج لاعب التنس التونسي عزيز واقع المصنف 625 عالميا من الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة كيغالي الرواندية للتحدي /2/ اثر خسارته أمام التشيكي يوناس فوريتيك المصنف 356 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 و2-6) اليوم الاثنين.
وكان عزيز واقع خرج يوم الاثنين الماضي أيضا من الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة كيغالي إثر خسارته أمام الايطالي ماركو سيتشيناتو بمجموعتين دون رد.
وتقام بطولة كيغالي للتحدي /2/ على ملاعب ذات أرضية ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 177 الف دولار.

يذكر أن عزيز واقع شارك ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة.
