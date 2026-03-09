تنظيم المؤتمر الوطني حول الانتقال الطاقي المستدام والمبتكر يومي 20 و21 ماي القادم

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي ينتظم تحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في سياق احتفال الوكالة بذكرى تأسيسها الأربعين مما يضفي صيغة رمزية على الحدث كمحطة تقييمية للمسار الطاقي في تونس ورسم لملامح المستقبلومن المنتظر، أن يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الوطنين والدوليين وصناع القرار والمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة لتدارس الآليات الكفيلة بتسريع نسق الاستثمار في الطاقات النظيفةوتركز روزنامة الحدث على جملة من المحاور تتعلق أساسا بتعزيز السيادة الطاقية من خلال الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني والابتكار التكنولوجي عبر استعراض أحدث الحلول التقنيةفي مجالات الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي الى جانب التمويل الأخضر ببحث سبل تمويل المشاريع الكبرى والمؤسسات الناشئة المبتكرة في المجال الطاقيويتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع توجه الدولة التونسية لتعزيز استراتيجيتها الطاقية الهادفة للحد من العجز الطاقي وتقليص انبعاثات الكربونيذكر، أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنذ انبعاثها لعبت دورا محوريا في تنفيذ السياسات العمومية الرامية الى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير البدائل المتجددة