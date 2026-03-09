Babnet   Latest update 16:17 Tunis

تنظيم المؤتمر الوطني حول الانتقال الطاقي المستدام والمبتكر يومي 20 و21 ماي القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aea44e410048.26854075_ijhegmkplofqn.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 15:52
      
تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فعاليات المؤتمر الوطني حول الانتقال الطاقي، الذي ينعقد يومي 20 و21 ماي المقبل، بمدينة الثقافة " الشاذلي القليبي " تحت شعار " نحو انتقال طاقي مستدام ومبتكر"

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي ينتظم تحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في سياق احتفال الوكالة بذكرى تأسيسها الأربعين مما يضفي صيغة رمزية على الحدث كمحطة تقييمية للمسار الطاقي في تونس ورسم لملامح المستقبل


ومن المنتظر، أن يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الوطنين والدوليين وصناع القرار والمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة لتدارس الآليات الكفيلة بتسريع نسق الاستثمار في الطاقات النظيفة


وتركز روزنامة الحدث على جملة من المحاور تتعلق أساسا بتعزيز السيادة الطاقية من خلال الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني والابتكار التكنولوجي عبر استعراض أحدث الحلول التقنية
في مجالات الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي الى جانب التمويل الأخضر ببحث سبل تمويل المشاريع الكبرى والمؤسسات الناشئة المبتكرة في المجال الطاقي

ويتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع توجه الدولة التونسية لتعزيز استراتيجيتها الطاقية الهادفة للحد من العجز الطاقي وتقليص انبعاثات الكربون

يذكر، أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنذ انبعاثها لعبت دورا محوريا في تنفيذ السياسات العمومية الرامية الى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير البدائل المتجددة
