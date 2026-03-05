Communiqué de Presse -

Soutien à 400 familles rurales



Équipements pour renforcer les activités agricoles



Filières agricoles à forte valeur ajoutée



Un engagement pour le développement durable



Dans le cadre de son programmea lancé une nouvelle initiative devisant à soutenir les familles rurales et à améliorer leurs sources de revenus sur le long terme.L’initiative s’inscrit dans la politique deet consiste à accompagner des familles en situation de précarité à travers un soutien économique durable, plutôt qu’une aide ponctuelle.En collaboration avec l’association, l’opérateur a apporté unsitués àCes groupements rassemblent, dont une, ce qui permettra à près dede bénéficier directement de ce programme.Le soutien apporté comprend la mise à disposition de, notamment :* des* des* des* des* diversL’objectif est d’aider les bénéficiaires à, amélioreretLes GDAs soutenus sont actifs dans plusieurs filières, notamment :Cette initiative contribue également àet à soutenirCette démarche s’inscrit dans la stratégie de, axée sur :À cette occasion,, CEO de, a déclaré que la responsabilité sociétale reste, ajoutant que cette initiative vise àÀ travers ce programme,réaffirme ainsi son engagement en faveur deset de la construction d’une