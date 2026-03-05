Ooredoo Tunisie soutient 400 familles rurales à travers une initiative de développement durable
Communiqué de Presse - Dans le cadre de son programme « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie a lancé une nouvelle initiative de développement durable visant à soutenir les familles rurales et à améliorer leurs sources de revenus sur le long terme.
L’initiative s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise et consiste à accompagner des familles en situation de précarité à travers un soutien économique durable, plutôt qu’une aide ponctuelle.
Soutien à 400 familles ruralesEn collaboration avec l’association Soli & Green, l’opérateur a apporté un soutien financier et matériel à neuf Groupements de Développement Agricole (GDA) situés à Nefza, Aïn Draham, Zaghouan, Tunis, Takelsa et Mannouba.
Ces groupements rassemblent environ 400 agriculteurs, dont une majorité de femmes rurales, ce qui permettra à près de 400 familles tunisiennes de bénéficier directement de ce programme.
Équipements pour renforcer les activités agricolesLe soutien apporté comprend la mise à disposition de plusieurs équipements agricoles essentiels, notamment :
* des ruches pour la production de miel
* des séchoirs pour les plantes et produits agricoles
* des presses électriques pour l’extraction d’huile
* des distillateurs pour les huiles essentielles
* divers équipements de transformation et de valorisation des produits locaux
L’objectif est d’aider les bénéficiaires à développer leurs activités agricoles et agroalimentaires, améliorer la qualité de leur production et augmenter leurs revenus.
Filières agricoles à forte valeur ajoutéeLes GDAs soutenus sont actifs dans plusieurs filières, notamment :
* plantes aromatiques et médicinales séchées
* production de miel
* huiles essentielles
* eau de rose et de géranium
* produits alimentaires traditionnels conservés
* huile d’olive
* caroube et épices
Cette initiative contribue également à renforcer l’économie sociale et solidaire et à soutenir les chaînes de valeur agricoles locales.
Un engagement pour le développement durableCette démarche s’inscrit dans la stratégie de responsabilité sociétale de Ooredoo Tunisie, axée sur :
* le développement durable
* l’autonomisation des femmes rurales
* le soutien aux économies locales
À cette occasion, Eyas Assaf, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré que la responsabilité sociétale reste une priorité majeure pour l’entreprise, ajoutant que cette initiative vise à renforcer les moyens de subsistance des familles bénéficiaires et à créer un impact positif durable dans les régions concernées.
À travers ce programme, Ooredoo Tunisie réaffirme ainsi son engagement en faveur des communautés locales et de la construction d’une société plus inclusive et résiliente.
