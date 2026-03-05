Babnet   Latest update 11:57 Tunis

ايقاف مغاربية حاولت تهريب الزطلة داخل كبسولات وعلب خاصة " بالتمور"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/girlsmenottes.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق فتاة تحمل جنسية إحدى الدول المغاربية، وذلك إثر تورطها في محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر مطار تونس قرطاج الدولي.

وتفيد معطيات الملف أن أعوان الأمن وشرطة الحدود بالمطار اشتبهوا في سلوك الفتاة القادمة من إحدى الدول الأجنبية، حيث كانت تحمل أغراضا مختلفة إلى جانب كبسولات وعلب تبدو ظاهريا مخصصة لحفظ التمور.


وبإخضاع تلك الكبسولات والعلب إلى تفتيش دقيق باستعمال جهاز الأشعة، تبيّن أنها تخفي داخلها مادة مخدرة من نوع الزطلة.


وقد أسفرت العملية عن حجز حوالي خمسة كيلوغرامات من المخدرات، كانت معدة للتهريب وترويجها داخل تونس، قبل أن يتم إيقاف المشتبه بها وإحالتها على أنظار القضاء.
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
