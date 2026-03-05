ايقاف مغاربية حاولت تهريب الزطلة داخل كبسولات وعلب خاصة " بالتمور"
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق فتاة تحمل جنسية إحدى الدول المغاربية، وذلك إثر تورطها في محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر مطار تونس قرطاج الدولي.
وتفيد معطيات الملف أن أعوان الأمن وشرطة الحدود بالمطار اشتبهوا في سلوك الفتاة القادمة من إحدى الدول الأجنبية، حيث كانت تحمل أغراضا مختلفة إلى جانب كبسولات وعلب تبدو ظاهريا مخصصة لحفظ التمور.
وبإخضاع تلك الكبسولات والعلب إلى تفتيش دقيق باستعمال جهاز الأشعة، تبيّن أنها تخفي داخلها مادة مخدرة من نوع الزطلة.
وقد أسفرت العملية عن حجز حوالي خمسة كيلوغرامات من المخدرات، كانت معدة للتهريب وترويجها داخل تونس، قبل أن يتم إيقاف المشتبه بها وإحالتها على أنظار القضاء.
