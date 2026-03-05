الزهروني: إيقاف مشتبه به في سرقات استهدفت عدداً من المنازل
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من الكشف عن ملابسات سلسلة سرقات استهدفت عدداً من المنازل بالجهة وإلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في القضية.
وانطلقت الأبحاث إثر توفر معلومات حول تسلل أحد الأشخاص إلى أحد المنازل، حيث تنقلت الوحدات الأمنية على الفور إلى مكان الحادثة وقامت بتطويق المنزل.
وخلال العملية، تم العثور على شخص بصدد جر دراجة نارية ومحاولة إخراجها من المنزل، ليتم إلقاء القبض عليه رغم محاولته الفرار واقتياده إلى مقر المركز.
وبالتحري معه ومجابهته بالأدلة، اعترف بما نسب إليه، مؤكداً أنه قام بمراقبة المنزل لعدة أيام بنية سرقته. وأوضح أنه لم يتمكن من خلع الأبواب الداخلية للمنزل، فقام بالاستيلاء على دراجة نارية كانت موجودة بالمستودع قبل أن يتم القبض عليه.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة الأبحاث، في انتظار عرضه عليها لاحقاً، مع مواصلة التحريات للكشف عن احتمال تورطه في قضايا سرقة أخرى مماثلة.
