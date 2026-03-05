الزهروني: إيقاف منفذي عملية سلب دراجة نارية باستعمال أسلحة بيضاء

تمكنمناستهدفت أحد المواطنين، وذلكوتفيد المعطيات بأنقبلثموقد تمكنت الوحدات الأمنية من، فيما تمفي انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.