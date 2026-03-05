الزهروني: إيقاف منفذي عملية سلب دراجة نارية باستعمال أسلحة بيضاء
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من إلقاء القبض على شخصين تورطا في عملية سلب استهدفت أحد المواطنين، وذلك باستعمال أسلحة بيضاء.
وتفيد المعطيات بأن المشتبه بهما قاما بمحاصرة الضحية قبل افتكاك دراجته النارية بالقوة ثم الفرار بها.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع الدراجة النارية المسلوبة، فيما تم الاحتفاظ بالمتهمين في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.
