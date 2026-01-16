أمطار بعدد من ولايات الجمهورية وتقلبات جوية قوية منتظرة بداية من 19 جانفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>

تشهد عدة ولايات من الجمهورية، منذ مساء أمس، نزول كميات من الأمطار تراوحت بين الضعيفة والمعتدلة، شملت أساسًا مناطق من الشمال والوسط الشرقي، مع تسجيل كميات طيبة خاصة بولايات نابل وزغوان وتونس الكبرى وبنزرت وأجزاء من سوسة.



وأفاد الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة بأن الوضع الجوي يتميّز حاليًا باضطرابات مرتبطة بمنخفض جوي أطلسي، مؤكّدًا تواصل نزول الأمطار خلال الليلة القادمة وبداية يوم الغد، خاصة بالمناطق الساحلية للشمال الشرقي، على أن تكون الكميات محدودة إجمالًا.







وأوضح أن تحسّنًا نسبيًا للظروف الجوية يُنتظر نهاية الأسبوع، قبل تسجيل تقلبات جوية هامة بداية من يوم الاثنين 19 جانفي، نتيجة تأثير منخفض جوي جديد من المنتظر أن يكون أكثر فاعلية.





وبيّن بحبة أن هذه التقلبات قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة، خصوصًا بولايات الشمال الشرقي، على غرار نابل وزغوان وتونس وبنزرت، مع إمكانية تسجيل كميات هامة محليًا قد تتجاوز 50 مليمترًا، وقد تبلغ في بعض المناطق 100 مليمتر خلال فترة وجيزة.



كما تشمل التقلبات المرتقبة ولايات الشمال الغربي والوسط، ولكن بكميات أقل نسبيًا، في حين يُنتظر أن تكون الأمطار ضعيفة ومحدودة بالجنوب.



ودعا المختص في علم المناخ المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق المنخفضة وبالقرب من الأودية، مع متابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية خلال الأيام القادمة، نظرًا لإمكانية تطور الوضع الجوي بسرعة.



وأشار إلى أن الطقس سيشهد تراجعًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال فترة التقلبات، دون الوصول إلى موجة برد استثنائية، باعتبار أن المنخفضات المنتظرة ذات طابع أطلسي.



