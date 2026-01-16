باب سويقة: الإطاحة ببارون ترويج الكوكايين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بـ باب سويقة من الإطاحة ببارون ترويج مخدّر الكوكايين، وذلك إثر نصب كمين محكم أسفر عن إيقافه متلبّسًا وبحوزته كمية من المخدّر كان ينوي ترويجها وبيعها إلى عدد من الشبان مقابل مبالغ متفاوتة.



كما تمّ، خلال العملية، حجز مبالغ مالية هامة يُشتبه في كونها متأتية من عائدات الاتجار بالمخدّرات.







وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أُذِن بـ الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمّة الأبحاث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

