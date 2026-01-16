Babnet   Latest update 08:36 Tunis

المرسى : كلب سائب يعضّ امرأة حامل ويعيد الجدل حول الكلاب السائبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6969e345795881.37043870_jqfnlkemghopi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 08:02
      
تعرضت، مساء الخميس 15 جانفي، امرأة حامل إلى هجوم من عدد من الكلاب السائبة على مستوى كورنيش المرسى، قبل أن يُقدم أحدها على عضّها على مستوى ساقها اليمنى.

وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة الجدل المتواصل حول انتشار الكلاب السائبة وما تمثّله من خطر مباشر على سلامة المواطنين، إلى جانب المخاوف الصحية المرتبطة بإمكانية انتقال داء الكلب.


وطالب عدد من الأهالي ونشطاء المجتمع المدني بـتدخّل عاجل من البلدية والسلط المعنية، داعين إلى اعتماد حلول جذرية ومستدامة لمعالجة الظاهرة، من خلال تنظيم حملات منتظمة للتعقيم والتلقيح، وإحداث مراكز إيواء مخصّصة.


في المقابل، اعتبر آخرون أنّه من الضروري مواصلة حملات قنص الكلاب السائبة كحلّ وقتي، إلى حين التوصّل إلى معالجة شاملة توازن بين حماية الصحة العامة واحترام المعايير الإنسانية في التعاطي مع الحيوانات.
