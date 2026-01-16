حسين الرحيلي: ارتفاع صادرات الفسفاط لا يعكس تعافيًا حقيقيًا للقطاع

حذّر حسين الرحيلي، المستشار في التنمية والموارد، من الانسياق وراء ما وصفه بـ«التفاؤل المصطنع» بخصوص ارتفاع صادرات الفسفاط ومشتقاته خلال سنة 2025، معتبرًا أنّ قراءة هذه الأرقام خارج سياقها الحقيقي قد تكون مضلّلة.



وخلال مداخلته في برنامج Ecomag على إذاعة أكسبريس، أوضح الرحيلي أنّ صادرات الفسفاط ومشتقاته خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2025 بلغت نحو 430 ألف طن، مقابل 396 ألف طن خلال كامل سنة 2024، أي بزيادة تُقدّر بـ36 ألف طن، ما يعادل نموًا بنسبة 15%.



إنتاج دون التطلعات وخسارة مقارنة بما قبل 2011



أزمة بنيوية وعبء على المالية العمومية



فرص ضائعة وحاجة إلى إصلاح شامل



غير أنّ الرحيلي شدّد على أنّ هذه الزيادةفي وضع القطاع، مبيّنًا أنّها تعادل عمليًاإذا ما تمّ احتساب معدّل عمل سنوي في حدودداخل الحوض المنجمي، وهو ما ينفي، حسب تقديره، اعتبارها مؤشرًا على تعافٍ فعلي.وأشار المتحدّث إلى أنّ الإنتاج السنوي الحالي للفسفاط التجاري لا يتجاوز، وهو مستوى أدنى من الأهداف المرسومة في، الذي كان يطمح إلى بلوغوفي مقارنة بالوضع قبل سنة 2011، أفاد الرحيلي بأنّ تونس كانت تصدّر آنذاك، إضافة إلى، في حين لا يتجاوز مجموع الصادرات حاليًا، خامًا ومحوّلًا،واعتبر الرحيلي أنّ أزمة قطاع الفسفاط، تشمل مختلف حلقات النشاط من الاستخراج والإنتاج، إلى النقل والتحويل الصناعي، مذكّرًا بأنّ، الذي يضم أكثر من، يواجه بدوره صعوبات هيكلية كبيرة.وبيّن أنّ مساهمة قطاع الفسفاط في الناتج الداخلي الخام تراجعت منإلى حوالي، ليصبح، وفق تعبيره،بدل أن يكون مصدرًا للعملة الصعبة.وفي هذا السياق، أشار إلى أنّ المجمع الكيميائي التونسي تلقّى خلال سنةدعمًا مباشرًا من خزينة الدولة بقيمة، في حين استفادتمن تمويلات عمومية فاقتسنةوأكد الرحيلي أنّ تونس تخسر منذ سنواتبسبب عدم قدرتها على استغلال الارتفاع العالمي في أسعار الفسفاط، في وقت يشهد فيه الطلب الدولي على هذه المادة الاستراتيجيةوحذّر من الاكتفاء بقراءات محاسباتية ضيّقة، معتبرًا أنّإذا لم تُقارن بالحجم الحقيقي للإنتاج وبمستوى الاستثمارات المطلوبة.وخلص الرحيلي إلى أنّ الحديث عنللقطاع لا يمكن أن يكون جديًا إلا في صورة رفع الإنتاج من نحوإلى، إلى جانب معالجة شاملة للمشاكل، وإعادة هيكلة منظومتي