بسيدي حسين: إيقاف مجرم خطير محلّ عديد مناشير التفتيش

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بـ سيدي حسين من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير، كان محلّ عديد مناشير التفتيش، وذلك إثر عمل أمني موجّه.



ووفق المعطيات المتوفّرة، فإنّ المظنون فيه ملاحق في قضايا تتعلّق بـ ترويج المخدّرات، السرقة، الاعتداء بالعنف الشديد، وبيع الخمر خلسة، وقد تسبّب في ترويع عدد من متساكني الجهة.







وبإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية تونس 2، تمّ الاحتفاظ بالمعني بالأمر قبل إحالته على السجن، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.

