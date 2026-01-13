في زيارة فجئية، والي قفصة يعاين غلق مكاتب بصندوق الضمان الاجتماعي وتعطّل مصالح المواطنين

أدى الثلاثاء 13 جانفي، والي قفصة زيارة فجئية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجهة، ولاحظ تسجيل عديد الاخلالات من بينها غلق عدد من المكاتب واكتظاظ ملحوظ للمواطنين، وما ترتب عنه من تعطّل لقضاء مصالحهم في ظروف ملائمة.وقد تولى والي الجهة رفع تقرير عاجل إلى السلط المركزية حول الإخلالات المسجلة، والتي أذنت بدورها بإيفاد فريق تفقد يتولى الوصول إلى الجهة صباح يوم الأربعاء للقيام بمعاينات ميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.