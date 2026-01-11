فقدان أدوية السرطان يتواصل منذ أشهر… إلى متى؟

تواصلت، خلال الأشهر الأخيرة، شكاوى المرضى وعائلاتهم من فقدان أدوية حيوية مخصّصة لمرضى السرطان وزرع الأعضاء، وعلى رأسها دواء Moscontin المستعمل في تسكين الآلام السرطانية الحادة، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملفّ النقص الفادح في الأدوية الأساسية.



في هذا السياق، خُصّص جزء من برنامج «ويك أند عالكيف» على إذاعة الديوان، الذي تقدّمه الإعلامية عفاف الغربي، لمناقشة هذا الملف، بحضور الدكتور محمد القابسي، المختص في علاج الآلام وعضو الجمعية التونسية لعلاج الألم.



ألم لا ينتظر… ودواء مفقود



صمت رسمي يفاقم الأزمة



النقص لا يقتصر على السرطان



دعوة عاجلة إلى التنسيق والشفافية



معاناة مزدوجة للمرضى وعائلاتهم



أكّد الدكتور القابسي أنّ، بل بأدوية موجّهة مباشرة إلى، وهي آلام وصفها بأنهاوأوضح أنّ المرضى الذين كانوا يستفيدون منلم يعودوا يجدون الدواء لا فيولا في مسالك التوزيع، ما يضطرهم إلىوأضاف أنّ، وأن الحلول المؤقتة الحالية تعتمد على، وهو خيار غير عملي، إذ يفرض على المريض، أو البقاء في المستشفى، وهو أمروسجّل الدكتور القابسي، بلهجة واضحة،من وزارة الصحة أو منأو إدارة الدواء، رغمالتي وجّهها الأطباء والجمعيات العلمية عبر وسائل الإعلام.وشدّد على أنّ هذايزيد من معاناة المرضى والأطباء على حدّ سواء، ويترك الإطار الطبيأمام مرضى يتألّمون دون إمكانية تقديم الحدّ الأدنى من الرعاية اللائقة.وأشار المتدخّل إلى أنّ، خاصة الخاصة بمرضى، تشهد بدورها، وهو ما قد يهدّدويعرّض المرضى لمضاعفات جسيمة، تصل حدّوأكد أنّ هذه الأدوية، ولا يمكن قطعها أو تعويضها بسهولة، داعيًا إلىفي التزوّد بالأدوية، حتى لو اقتضى الأمرلفائدة أدوية منقذة للحياة.طالب الدكتور القابسي بـ:لأسباب النقص،للتزوّد والتوزيع،بين الصيدلية المركزية، إدارة الدواء، والجمعيات الطبية.كما شدّد على استعداد، وعلى رأسها الجمعية التونسية لعلاج الألم، للعمللإيجاد حلول عملية، شرطووضع المرضى في صدارة الاهتمام.وختمت مقدّمة البرنامج بالتأكيد على أنّهو من، لا على العائلات فقط، بل كذلك على الإطار الطبي الذي يجد نفسهأمام معاناة كان يمكن التخفيف منها بدواء متوفّر في الأصل.ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: