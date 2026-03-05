تسنيم: المحطات والشركات التي تساهم في نشر "الدعاية المعادية" أو االبث الموجه ضد إيران ستُعتبر أهدافا

<img src=http://www.babnet.net/images/3/iranflag.jpg>

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن طهران وجهت تحذيرا شديدا للدول التي تستضيف محطات أقمار صناعية أو شركات تقدم خدمات إرسال وبث للقنوات المعادية للجمهورية الإسلامية.



ووفقا لما ذكرته الوكالة فإن المحطات والشركات التي تساهم في نشر "الدعاية المعادية" أو البث الموجه ضد إيران ستُعتبر أهدافا مشروعة.